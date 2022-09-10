Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 662 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 454, вторую дозу получили 222 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины, составило 835, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получил 151 человек.