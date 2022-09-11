https://news.day.az/society/1494485.html В Губе перевернулся автомобиль, есть жертвы
В Губе перевернулся автомобиль, есть жертвы
В селе Грыз Дахна Губинского района произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль "Нива", которым управлял Валид Бейдуллаев (1988 г.р.), перевернулся и упал в овраг.
В результате аварии водитель и его пассажир Ильхам Ахмедов (1970 г.р.) погибли.
Расследование продолжается.
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