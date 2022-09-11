Какой будет погода в Баку завтра?
Обнародован прогноз погоды на 12 сентября.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Южный ветер днем временами усилится.
Температура воздуха составит ночью 19-21° тепла, днем 25-28° тепла. В Баку ночью 19-21° тепла, днем 25-27° тепла.
Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 758 мм ртутного столба.
Относительная влажность воздуха составит 55-65%.
В районах Азербайджана в основном без осадков. Но ночью и утром местами прогнозируются грозы, временами дожди. Ночью и утром туман. Восточный ветер временами будет усиливаться.
Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.
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