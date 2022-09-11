Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 234 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 291, вторую дозу получили 167 человек, "бустерную" дозу - 665 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 111.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 873 818, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 377 080, вторую дозу получили 4 864 956, "бустерную" дозу - 3 371 347 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 260 435 человек.