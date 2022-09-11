https://news.day.az/society/1494585.html Тяжелое ДТП в Шеки - есть пострадавший
Тяжелое ДТП в Шеки - есть пострадавший
Жители Агджабединского района попали в дорожно-транспортное происшествие в Шеки.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло вечером в селе Зейзид.
Грузовой автомобиль марки "Газель", управляемый жителем Агджабединского района Зией Алиевым, потерял управление и перевернулся. В результате аварии водитель не пострадал, но его пассажир - житель Агджабадинского района Панах Афган оглу Алиев 1998 года рождения был госпитализирован с травмами в Центральную больницу Шекинского района.
По данному факту в Шекинском горотделе полиции проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре