Тяжелое ДТП в Шеки

Жители Агджабединского района попали в дорожно-транспортное происшествие в Шеки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло вечером в селе Зейзид.

Грузовой автомобиль марки "Газель", управляемый жителем Агджабединского района Зией Алиевым, потерял управление и перевернулся. В результате аварии водитель не пострадал, но его пассажир - житель Агджабадинского района Панах Афган оглу Алиев 1998 года рождения был госпитализирован с травмами в Центральную больницу Шекинского района.

По данному факту в Шекинском горотделе полиции проводится расследование.