Граждане Азербайджана пострадали в результате стрельбы в Турции

В районе Сарыйер провинции Стамбул произошла стрельба.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, стрельба произошла в кафе, расположенном в торговом центре. В результате инцидента пострадали 6 человек.

Согласно информации, между двумя группами лиц, сидящих в кафе, произошел спор, который перерос в стрельбу.

Прибывшие на место происшествия врачи оказали медицинскую помощь пострадавшим, среди которых 1 гражданин Турции, 4 гражданина Азербайджана и 1 гражданин Ирана, и доставили их в близлежащие больницы.

Стало известно, что состояние одного из пострадавших тяжелое.