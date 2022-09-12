В Кюрдамире произошло смертельное ДТП

В Кюрдамире произошло серьезное ДТП с участием 3 автомобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован ночью на дороге Кюрдамир-Зардаб у села Кохунлю.

Житель города Баку 29-летний Бакиров Рауф Камал оглу потерял управление автомобилем марки Hyundai и врезался сначала в двигавшийся впереди трактор с прицепом, а затем во встречный микроавтобус марки "Форд". В результате ДТП машина съехала с дороги и опрокинулась. Рауф Бакиров на карете скорой медицинской помощи был доставлен с различными травмами в Кюрдамирскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

По факту проводится расследование.