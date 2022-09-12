Осенью может увеличиться количество заражений COVID-19

С началом нового учебного года количество заражений коронавирусом может увеличиться.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на вопрос Trend сказал гепатолог-инфекционист Мардан Алиев.

По его словам, случаи заражения могут быть в основном в общеобразовательных школах и вузах.

"Основными причинами, которые могут увеличить количество заражений, являются скопление людей и низкая вентиляция классных комнат в зависимости от сезона. Однако в этот раз большого роста числа заражений не будет. Мы можем видеть из наших наблюдений, что предыдущая волна заражений была быстрой. Однако в последние месяцы динамика была низкой. Это связано с заражением и выздоровлением большинства людей, а также их вакцинацией. У населения сформировался массовый иммунитет. По этой причине массового и быстрого заражения осенью не ожидается", - сказал инфекционист.