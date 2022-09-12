Авария на трассе Баку-Сумгайыт

На трассе Баку-Сумгайыт произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись автомобили марок "VAZ 21015" и "Toyota Prius".

Во время происшествия пострадал один человек. На место привлечены сотрудники правоохранительных органов.