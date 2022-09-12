https://news.day.az/society/1494676.html Авария на трассе Баку-Сумгайыт - есть пострадавший
Авария на трассе Баку-Сумгайыт - есть пострадавший
На трассе Баку-Сумгайыт произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись автомобили марок "VAZ 21015" и "Toyota Prius".
Во время происшествия пострадал один человек. На место привлечены сотрудники правоохранительных органов.
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