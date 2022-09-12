Завершается регистрация поступивших в вузы абитуриентов

Завершается регистрация абитуриентов, поступивших в высшие учебные заведения (после I этапа).

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, регистрация абитуриентов, поступивших в высшие учебные заведения, началась 2 сентября и продлится до 23:59 12 сентября.

Поступившие в высшие учебные заведения абитуриенты (после I этапа) должны зарегистрироваться на платформе portal.edu.az и в созданном кабинете выбрать "Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə təhsilalan qeydiyyatı".

По состоянию на 09:00 12 сентября, заявки на регистрацию на портале подали уже 48 045 человек, заявки 45 712 абитуриентов проверены и одобрены. Проверка других заявок продолжается.

Если абитуриент не пройдет регистрацию в установленный срок, то это будет расценено как отказ от зачисления на соответствующую специальность, а его приказ о зачислении не будет направлен в высшее учебное заведение.