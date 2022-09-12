В Сумгайыте совершена кража на сумму 20 000 манатов

В Сумгайыте из цеха совершена кража.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что во 2-й отдел полиции Сумгайытского ГУП поступило заявление о краже медных проводов на сумму 20 000 манатов из производственного цеха одной из фирм, расположенных в городе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи ранее судимый житель города Дилавар Гахраманов.

Ведется расследование.