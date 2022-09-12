https://news.day.az/society/1494688.html В Сумгайыте совершена кража на сумму 20 000 манатов
В Сумгайыте совершена кража на сумму 20 000 манатов
В Сумгайыте из цеха совершена кража.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что во 2-й отдел полиции Сумгайытского ГУП поступило заявление о краже медных проводов на сумму 20 000 манатов из производственного цеха одной из фирм, расположенных в городе.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи ранее судимый житель города Дилавар Гахраманов.
Ведется расследование.
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