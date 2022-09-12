https://news.day.az/society/1494696.html Большое скопление людей перед Бакинским швейным домом - ВИДЕО
Большое скопление людей перед Бакинским швейным домом - ВИДЕО
В соцсетях распространились видеокадры, на которых можно увидеть большое скопление людей перед Бакинским швейным домом и внутри него, передает Day.Az.
Судя по этим видеокадрам, все еще не решен вопрос обеспечения учащихся школьной формой, хотя до начала нового учебного года осталось всего несколько дней.
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