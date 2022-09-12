В соцсетях распространились видеокадры, на которых можно увидеть большое скопление людей перед Бакинским швейным домом и внутри него, передает Day.Az.

Судя по этим видеокадрам, все еще не решен вопрос обеспечения учащихся школьной формой, хотя до начала нового учебного года осталось всего несколько дней.