Генпрокуратура об аресте Аваза Зейналлы и Эльчина Садыгова

В Следственном управлении Генеральной прокуратуры начато уголовное дело и проводится расследование по факту получения взятки в крупном размере должностным лицом.

Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, следствием были выявлены основания для подозрения в том, что в августе 2022 года гендиректор ООО "Xural Yayınları" Зейналлы Аваз Тапдыг оглу получил от близких бывшего председателя Наблюдательного совета компании "Baku Steel Company" Мамедова Расима Хикмет оглу, уголовное дело которого рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям, посредством его адвоката Садыгова Эльчина Али оглу в качестве взятки 20 000 манатов, пообещав не распространять о нем материалы оскорбительного характера и подготовить соответствующие передачи для формирования положительного имиджа о нем.

На основании собранных первичных доказательств Авазу Зейналлы предъявлено обвинение по статье 311.3.3, Эльчину Садыгову - по статьям 32.5, 311.3.3, по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Представителям СМИ, а также пользователям социальных сетей не рекомендуется распространять касающуюся расследуемого уголовного дела не уточненную информацию, это влечет установленную законодательством ответственность.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о ходе расследования.