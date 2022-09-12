https://news.day.az/society/1494703.html В этих районах Азербайджана не будет газа
В этих районах Азербайджана не будет газа
13 сентября с 08:30 планируется прекращение газоснабжения с газораспределительных станций "Имишли" и "Отузикилер" и проведение ремонтных работ.
Как сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз", за время проведения ремонтных работ будут временные ограничения в газоснабжении всего Имишлинского района, 11 поселков Билясуварского района, где компактно проживают вынужденные переселенцы из Джабраильского района, а также села Мезрели Саатлинского района.
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