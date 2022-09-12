В этих районах Азербайджана не будет газа

13 сентября с 08:30 планируется прекращение газоснабжения с газораспределительных станций "Имишли" и "Отузикилер" и проведение ремонтных работ.

Как сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз", за время проведения ремонтных работ будут временные ограничения в газоснабжении всего Имишлинского района, 11 поселков Билясуварского района, где компактно проживают вынужденные переселенцы из Джабраильского района, а также села Мезрели Саатлинского района.