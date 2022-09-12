Бакинский швейный дом о ситуации с производством школьной формы

В соцсетях распространились видеокадры, на которых можно увидеть большое скопление людей перед Бакинским швейным домом и внутри него. Судя по этим видеокадрам, все еще не решен вопрос обеспечения учащихся школьной формой, хотя до начала нового учебного года осталось всего несколько дней.

Как сказал Trend начальник отдела продаж ОАО "Бакинский швейный дом" Этибар Азимов, в течение дня производятся 1200-1500 комплектов школьной формы, передает Day.Az.

"Здесь также работают два магазина по продаже школьной формы. Мы гарантируем качество продукции, которую реализуем. В другом месте она продается немного дороже. 6000 комплектов школьной формы было передано в супермаркеты Bravo и реализовано. Мы не можем производить больше продукции. Как одна швейная фабрика может обеспечить школьной формой всех школьников в Баку? Мы - частное предприятие. Наша основная деятельность - пошив военной одежды. Мы не можем бросить всю остальную работу и производить только школьную форму. У нас нет никаких обязательств в связи с этим. Ни министерство науки и образования, ни Управление образования города Баку не давали нам поручений и не заключали с нами договор. Поскольку мы производили школьную форму в прошлом году, в этом году мы так же хотели помочь. Но одна фабрика не может удовлетворить весь спрос", - сказал он.