https://news.day.az/society/1494716.html К сведению желающих стать учителем
К сведению желающих стать учителем
Начался этап собеседования в процессе сертификации учителей.
Как сообщили Day.Az в Министерстве образования и науки, собеседования будут проходить с 12 по 19 сентября в онлайн-формате.
Ссылки на собеседования отправлены в личные кабинеты учителей.
Отметим, темы по азербайджанскому и русскому секторам размещены на сайтах miq.edu.az на сайте и portal.edu.az.
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