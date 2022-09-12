К сведению желающих стать учителем

Начался этап собеседования в процессе сертификации учителей.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования и науки, собеседования будут проходить с 12 по 19 сентября в онлайн-формате.

Ссылки на собеседования отправлены в личные кабинеты учителей.

Отметим, темы по азербайджанскому и русскому секторам размещены на сайтах miq.edu.az на сайте и portal.edu.az.