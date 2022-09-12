Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 13 сентября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 19-22° тепла, днем 25-28° тепла. В Баку ночью 20-22° тепла, днем 26-28° тепла.

Атмосферное давление понизится с 757 мм ртутного столба до 752 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-20° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 5-9° тепла, днем 12-17° тепла.