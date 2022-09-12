В Азербайджане проходит Неделя узбекской кухни

С 10 сентября посольством Узбекистана в Азербайджане совместно с ОО "В поддержку развития туризма и национальной кухни" проводится третий фестиваль "Неделя узбекской кухни в Азербайджане", сообщили Day.Az в пресс-службе дипмиссии.

Неделя узбекской кухни в Азербайджане ежегодно проводится в форме конкурса среди кулинаров профессионалов и любителей, food-блогеров, а также участников группы Azeri Home Chef в сети Facebook. По условиям конкурса, на первом онлайн этапе его участникам необходимо приготовить узбекские блюда, красиво их оформить, заснять процесс на фото или видео, и опубликовать на своих страницах в соцсети Facebook.

По итогам первого этапа конкурса, жюри в составе дипломатов поолсьтва Узбекистана, поваров-узбекистанцев, работающих в ресторанах Баку и представителей ОО "В поддержку развития туризма и национальной кухни" отберут лучшие работы, авторы которых станут финалистами.

Финальный этап конкурса пройдет 22 сентября 2022 года в бакинском торговом комплексе Şərq bazarı (Восточный базар), где конкурсанты представят необычные узбекские блюда. В рамках мероприятия будет представлена концертная программа, организованы викторины и угощения от организаторов фестиваля. Всех финалистов ждут яркие и незабываемые подарки от спонсоров конкурса, а главным призом станет поездка в Узбекистан.

Следует отметить, что уже сейчас наблюдается активное участие в этом конкурсе, только за первые два дня участники приготовили более 200 узбекских блюд. При этом, нынешний сезон конкурса отличается яркостью фотографий и видео, самыми разнообразными и редкими узбекскими блюдами.