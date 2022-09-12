https://news.day.az/society/1494760.html В одном из отелей Баку скончался мужчина
В одном из отелей Баку скончался мужчина
В одном из отелей столицы скончался мужчина.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие зафиксировано в гостинице, расположенной в Бинагадинском районе.
Так, житель Гейчайского района И.Мамедов (1983 г.р.), приехавший в гостиницу со знакомой женщиной, скоропостижно скончался около 03:00.
Отмечается, что мужчина скончался от сердечного приступа.
Ведется расследование.
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