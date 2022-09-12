В одном из отелей Баку скончался мужчина

В одном из отелей столицы скончался мужчина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие зафиксировано в гостинице, расположенной в Бинагадинском районе.

Так, житель Гейчайского района И.Мамедов (1983 г.р.), приехавший в гостиницу со знакомой женщиной, скоропостижно скончался около 03:00.

Отмечается, что мужчина скончался от сердечного приступа.

Ведется расследование.