https://news.day.az/society/1494767.html Важная новость перед 15 сентября! - к сведению родителей учащихся
Важная новость перед 15 сентября! - к сведению родителей учащихся
Нет никаких требований по введению новой школьной формы в 2022-2023 учебном году.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана в ответ на запрос Trend.
Учащиеся могут приходить в школу в форме прошлогоднего образца. Директорам школ поручено не требовать от учащихся приходить в школу в форме нового образца.
В случае возникновения каких-либо вопросов или проблем в связи с этим родители могут обратиться в колл-центр министерства науки и образования Азербайджана по номеру 146-6 и Управления образования по городу Баку - по номеру 146-1.
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