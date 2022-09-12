Важная новость перед 15 сентября!

Нет никаких требований по введению новой школьной формы в 2022-2023 учебном году.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Учащиеся могут приходить в школу в форме прошлогоднего образца. Директорам школ поручено не требовать от учащихся приходить в школу в форме нового образца.

В случае возникновения каких-либо вопросов или проблем в связи с этим родители могут обратиться в колл-центр министерства науки и образования Азербайджана по номеру 146-6 и Управления образования по городу Баку - по номеру 146-1.