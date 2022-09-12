Учащиеся могут приходить в школу и в форме прошлогоднего образца

Приобретение школьной формы нового образца не является обязательным, и предъявление руководителями школ по этому поводу каких-либо требований учащимся или их родителям недопустимо.

Об этом сказали Trend в Управлении образования по городу Баку, передает Day.Az.

Было отмечено, что учащиеся, которые не приобрели школьную форму нового образца, могут ходить в школу в форме прошлогоднего образца или просто в белой рубашке и черных (темно-синих) брюках (юбке).

"Директорам школ необходимо учитывать все эти вопросы и держать их в центре внимания", - сказали в Управлении.

В случае возникновения каких-либо вопросов или проблем в связи с этим родители могут обратиться в колл-центр министерства науки и образования Азербайджана по номеру 146-6 и Управления образования по городу Баку - по номеру 146-1.

При этом школьную форму нового образца не обязательно приобретать именно в "Бакинском швейном доме", добавили в ведомстве.

Ранее начальник отдела продаж ОАО "Бакинский швейный дом" Этибар Азимов сообщил Trend, что при предприятии функционируют два магазина по продаже школьной формы. Кроме того, 6000 комплектов школьной формы было передано в супермаркеты Bravo и реализовано.