Вниманию жителей Сумгайыта

В газоснабжении Сумгайыта будут ограничения.

Об этом Day.Az сообщили в Газо-эксплуатационном участке Сумгайыта.

Отмечено, что с 09:30 часов 13 сентября и до завершения работ подача газа на участок, обслуживаемый Сумгайытской газо-распределительной станцией, будет приостановлена, за исключением поселка Гаджи Зейналабдина города Сумгайыт и дачного массива "Яшма".