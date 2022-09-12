https://news.day.az/society/1494795.html Вниманию жителей Сумгайыта
Вниманию жителей Сумгайыта
В газоснабжении Сумгайыта будут ограничения.
Об этом Day.Az сообщили в Газо-эксплуатационном участке Сумгайыта.
Отмечено, что с 09:30 часов 13 сентября и до завершения работ подача газа на участок, обслуживаемый Сумгайытской газо-распределительной станцией, будет приостановлена, за исключением поселка Гаджи Зейналабдина города Сумгайыт и дачного массива "Яшма".
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