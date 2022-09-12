В Трудовой кодекс Азербайджана вносятся изменения

В связи с повышением уровня профессиональной подготовки кадров в стране вносятся изменения в Трудовой кодекс Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в парламенте, повышение уровня профессиональной подготовки является одним из актуальных вопросов. Этот вопрос отражен в законопроекте "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики", представленном парламенту на основе законодательной инициативы главы государства.

Одной из основ успешного развития страны является подготовка высокопрофессиональных кадров путем повышения знаний и навыков граждан с использованием возможностей современных технологий. Изменения в кодексе также предусматривают правовое регулирование целевого использования имеющихся ресурсов современного рынка труда.

В результате предложенных изменений будет стимулироваться повышение уровня профессиональной подготовки работников на рабочих местах, освоение новых специальностей, а также повышение уровня квалификации.