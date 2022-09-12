Задержаны женщины, совершившие кражи на крупную сумму

В одном из домов в Бинагадинском районе Баку украли 3 000 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате операции, проведенной сотрудниками 43-го отдела полиции Бинагадинского РУП, была задержана жительница Баку Р. Мирзоева, подозреваемая в совершении кражи.

Кроме того, в одном из домов в селе Сутемурдов Лянкяранского района украли золотые украшения на сумму 15 000 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Лянкяранского РУП, задержана местная жительница С. Рагимова, подозреваемая в совершении кражи.

По фактам ведутся расследования.