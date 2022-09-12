Странный инцидент в бакинском метро

На станции "Эльмляр Академиясы" пассажир (мужчина) сошел на пути станции и стал двигаться в сторону тоннеля.

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском метрополитене.

Отмечено, что благодаря оперативности и быстрой реакции сотрудников метрополитена и отделения полиции Бакметрополитена пассажир был задержан.

"Он был посажен на поезд. Серьезных опозданий в движении поездов не было. В настоящее время проводится расследование", - говорится в информации.