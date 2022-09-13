https://news.day.az/society/1494940.html Бакинское метро меняет график работы
Бакинское метро меняет график работы
ЗАО "Бакинский метрополитен" меняет график движения поездов в связи с началом нового учебного года в Азербайджане.
Как передает Day.Az, интервал между поездами будет определяться плотностью пассажиров.
Так, в утренние и вечерние часы пик интервал составит 2 минуты, а в другие часы дня - в основном 2,5 минуты. В ночные часы интервал будет увеличен до 3 минут.
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