Бакинское метро меняет график работы

ЗАО "Бакинский метрополитен" меняет график движения поездов в связи с началом нового учебного года в Азербайджане.

Как передает Day.Az, интервал между поездами будет определяться плотностью пассажиров.

Так, в утренние и вечерние часы пик интервал составит 2 минуты, а в другие часы дня - в основном 2,5 минуты. В ночные часы интервал будет увеличен до 3 минут.