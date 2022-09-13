Сколько учащихся будет обучаться в бакинских школах?

В новом учебном году в общеобразовательных учреждениях, входящих в подчинение Управления образования Баку (УОБ), будет обучаться 484 731 учащийся.

Об этом сообщили Day.Az в УОБ.

Отмечено, что прогнозируется обучение в I классе школ, подчиняющихся управлению 46 200 учащихся, в IX классе 37 987 учащихся, в X классе 26 898 учащихся, в XI классе 25 551 учащихся, а в XII классе 168 учащихся.