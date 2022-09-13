https://news.day.az/society/1494985.html В Баку совершены кражи из домов на 23 тыс. манатов
В Баку совершены кражи из домов на 23 тыс. манатов
В Баку совершены кражи из домов на 23 тыс. манатов.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления угрозыска МВД, управления угрозыска Главного управления полиции города Баку и 11-го отдела полиции Гарадагского РУП, были задержаны жители Баку Фархад Рзаев, Фирдовси Захидов и Эльмеддин Гараев, подозреваемые в совершении кражи 8000 манатов, золота и драгоценностей на 15 500 манатов и компьютера из четырех домов в поселке Гобустан.
По факту ведется расследование.
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