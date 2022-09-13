Оштрафованы лица, повредившие исторический памятник в Баку

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры взяла на контроль вопрос о повреждении фасада исторического памятника XIX века, расположенного на улице Гоголя в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила заведующая сектором международных связей и связей с общественностью Госслужбы Нурида Аллахъярова.

"Внесенные изменения в фасад и окна указанного памятника являются нарушением закона", - сказала Нурида Аллахъярова.

По ее словам, любое вмешательство в исторический памятник должно основываться на заключении Госслужбы: "Нет ничего плохого в том, чтобы превратить исторические памятники в рестораны. Потому что после получения разрешения такие памятники можно использовать в целях предпринимательства. Однако главное условие здесь - не повредить исторический облик памятника. Даже если это произойдет, то может быть сделано при непосредственном участии и на основе заключения специалистов Госслужбы".

Завсектором сообщила, что незаконное изменение облика указанного здания задокументировано: "Изменения, внесенные в фасад и окна указанного памятника, являются нарушением закона. Поэтому Государственная служба задокументировала это и определила размер штрафа. Мы будем держать под контролем данный вопрос. Восстановление здания до прежнего состояния будет контролироваться".

Отметим, вчера в своем аккаунте в соцсети архитектор Эльчин Алиев опубликовал кадры об изменении облика исторического памятника.