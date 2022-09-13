https://news.day.az/society/1495000.html Завтра в этих районах Азербайджана не будет газа
Завтра в этих районах Азербайджана не будет газа
Завтра будет временно приостановлено газоснабжение Ярдымлинского и Лерикского районов.
Об этом Day.Az сообщили в По "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR).
В связи с ликвидацией утечки газа на участке магистрального газопровода высокого давления "Тукля-Ордахал", принадлежащего Управлению экспорта газа, с 13:00 завтрашнего дня и до завершения ремонтных работ планируется приостановить подачу газа в газораспределительные системы "Лерик", "Ордахал", "Ярдымлы" и "Ангявул".
Во время проведения ремонтных работ произойдет временный перерыв в газоснабжении Ярдымлинского района (полностью) и большей части Лерикского района.
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