Апелляционная жалоба Аваза Зейналлы не удовлетворена

Рассмотрена апелляционная жалоба руководителя интернет-телевидения "Xural" Аваза Зейналлы, обвиняемого в получении взятки от бывшего председателя Наблюдательного Совета компании "Baku Steel Company".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Бакинском апелляционном суде на процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова было объявлено решение, согласно которому жалоба не была удовлетворена, и решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Напомним, что следствием были выявлены основания для подозрения в том, что в августе 2022 года гендиректор ООО "Xural Yayınları" Зейналлы Аваз Тапдыг оглу получил от бывшего председателя Наблюдательного совета компании "Baku Steel Company" Мамедова Расима Хикмет оглу, уголовное дело которого рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям, посредством его адвоката Садыгова Эльчина Али оглу взятку в размере 20 000 манатов, пообещав не распространять о нем материалы оскорбительного характера и подготовить соответствующие передачи для формирования положительного имиджа о нем.

На основании собранных первичных доказательств Авазу Зейналлы предъявлено обвинение по статье 311.3.3, Эльчину Садыгову - по статьям 32.5, 311.3.3, по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.