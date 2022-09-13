В бакинском метро внедрят новые виды бесконтактных платежей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил начальник службы сигнализации и связи ЗАО "Бакинский метрополитен" Эльчин Мамедов.

Он отметил, что в этом направлении была проведена соответствующая тестовая работа, проверен проход через турникеты с помощью QR-кодов и банковских карт.