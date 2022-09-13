Пожар в одном из университетов Азербайджана

13:03

Пожар, произошедший в библиотеке Азербайджанского государственного аграрного университета, потушен.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар потушен подразделениями Госслужбы пожарной охраны МЧС.

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12:53

В библиотеке Азербайджанского государственного аграрного университета начался пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на место происшествия привлечены пожарные бригады и техника МЧС.

Находившиеся в здании лица эвакуированы.