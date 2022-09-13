https://news.day.az/society/1495034.html Пожар в одном из университетов Азербайджана - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
Пожар в одном из университетов Азербайджана - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
13:03
Пожар, произошедший в библиотеке Азербайджанского государственного аграрного университета, потушен.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар потушен подразделениями Госслужбы пожарной охраны МЧС.
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12:53
В библиотеке Азербайджанского государственного аграрного университета начался пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на место происшествия привлечены пожарные бригады и техника МЧС.
Находившиеся в здании лица эвакуированы.
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