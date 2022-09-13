Сколько зараженных COVID-19 в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 325 случаев заражения коронавирусом, 484 человека вылечились,7 человек скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 817 263 случая заражения коронавирусной инфекцией, 806 193 человека вылечились, 9 864 человека скончались, число активных больных -2 206.

За прошедшие сутки проведено 3 912 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 199 753 теста.