https://news.day.az/society/1495088.html Сколько зараженных COVID-19 в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных COVID-19 в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 325 случаев заражения коронавирусом, 484 человека вылечились,7 человек скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 817 263 случая заражения коронавирусной инфекцией, 806 193 человека вылечились, 9 864 человека скончались, число активных больных -2 206.
За прошедшие сутки проведено 3 912 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 199 753 теста.
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