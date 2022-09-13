Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 664 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 539, вторую дозу получили 222 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 780, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 123 человека.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 875 482, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 377 619, вторую дозу получили 4 865 178 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 372 127, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 260 558 человек.