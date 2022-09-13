В центре Баку в ресторане вспыхнул пожар

"На втором этаже двухэтажного здания в Сабаильском районе города Баку, где расположен ресторан общей площадью 350 кв. м, сгорели кондиционер, три погонных метра электрокабелей и деревянные перекрытия крыши на площади в 3 кв. м".

Как передает Day.Az, об этом сообщает МЧС.

"Остальная часть объекта и здания защищена от огня. Пожар был потушен", - говорится в сообщении.