https://news.day.az/society/1495113.html В центре Баку в ресторане вспыхнул пожар - ВИДЕО
В центре Баку в ресторане вспыхнул пожар - ВИДЕО
"На втором этаже двухэтажного здания в Сабаильском районе города Баку, где расположен ресторан общей площадью 350 кв. м, сгорели кондиционер, три погонных метра электрокабелей и деревянные перекрытия крыши на площади в 3 кв. м".
Как передает Day.Az, об этом сообщает МЧС.
"Остальная часть объекта и здания защищена от огня. Пожар был потушен", - говорится в сообщении.
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