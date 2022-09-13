На одном из проспектов в Баку начинаются ремонтные работы

Сегодня ночью начнутся ремонтные работы на участке проспекта Фатали хана Хойского между улицами Кероглу Рагимова и Ашуга Моллы Джума в Наримановском районе города Баку.

Как сообщили Day.Az в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана, ремонтные работы будут проводиться только в ночное время.

"Ремонтные работы планируется завершить до выходных. В течение указанного периода на территории будет применяться частичное ограничение движения", - говорится в сообщении ведомства.