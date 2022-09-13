https://news.day.az/society/1495117.html На одном из проспектов в Баку начинаются ремонтные работы
На одном из проспектов в Баку начинаются ремонтные работы
Сегодня ночью начнутся ремонтные работы на участке проспекта Фатали хана Хойского между улицами Кероглу Рагимова и Ашуга Моллы Джума в Наримановском районе города Баку.
Как сообщили Day.Az в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана, ремонтные работы будут проводиться только в ночное время.
"Ремонтные работы планируется завершить до выходных. В течение указанного периода на территории будет применяться частичное ограничение движения", - говорится в сообщении ведомства.
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