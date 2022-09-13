Главный инфекционист Азербайджана о новых подтипах COVID-19

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) осенью. С июня в нашей стране наблюдается определенный рост числа инфицированных. Правда, их количествоварьируется на уровне 500-700.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил инфекционист Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов.

По его словам, даже в последние дни количество выздоровевших от инфекции превышает количество новых заражений. Мы наблюдали это и в предыдущих волнах. Приближается осенний сезон и в это время наблюдается определенный рост заболеваемости не только COVID, но и другими ОРВИ. В холодную погоду люди чаще собираются в закрытых помещениях, увеличивается количество близких контактов, снижается вентиляция помещений. Граждане расслабляются, когда количество инфицированных низкое, и не используют средства индивидуальной защиты, игнорируют правила. Кроме того, иммунитет человека осенью естественным образом ослабевает, а с другой стороны, с течением времени ослабевает иммунитет, приобретенный в результате вакцинации, либо перенесенного заболевания. Поэтому прогнозируется, что число инфицированных увеличится осенью. В этот период, нам следует быть осторожными и принимать превентивные меры.

Специалист-эксперт рассказал, что ранее государство было вынуждено идти на определенные ограничения из-за перегрузки больниц. Сейчас, даже при высоком росте заболеваемости, больницы пустуют, поскольку большинство переносят болезнь легко.

"Поэтому нет необходимости в ужесточении правил карантина", - отметил Т.Эйвазов.

По словам Т.Эйвазова, в мире преобладают и распространяются подтипы штамма "омикрон" COVID-19, которые несколько отличаются друг от друга. Образование нового штамма теоретически возможно.

"Если мы посмотрим на соседние страны, то увидим, что у них рост числа заражений начался раньше чем у нас и число инфицированных достаточно велико. Эпидемиологическая ситуация, связанная с COVID-19, в Азербайджане относительно стабильная и контролируемая", - сказал Т. Эйвзаов.