В Азербайджане оштрафован ряд должностных лиц

Службой государственного финансового надзора министерства финансов Азербайджана, на основании поступивших в государственные органы обращений граждан, в трех организациях была проверена информация, содержавшаяся в обращениях, и установлено наличие завышенных и необоснованных платежей на сумму 64,4 тысячи манатов. Документы, составленные по результатам проверок, направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом распространило сообщение министерство финансов Азербайджана.

Были составлены соответствующие протоколы в отношении 25 должностных лиц и применены штрафы в размере 16,5 тысячи манатов за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 410.1 и 410.2 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана, и обеспечена выплата этих штрафов в государственный бюджет.