Жителей Баку предупредили о дождях

В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины 14 сентября и до утра 15 сентября ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в районах Азербайджана с 14 сентября до утра 15 сентября местами прогнозируются кратковременные дожди, в горных и предгорных районах ожидаются ливневые дожди, возможен град. Скорость западного ветра составит 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с.

В реках может подняться уровень воды.