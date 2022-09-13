https://news.day.az/society/1495213.html Во второй Аллее почетного захоронения в Баку проходят похороны ставших шехидами азербайджанских военнослужащих
Во второй Аллее почетного захоронения в Баку проходят похороны ставших шехидами азербайджанских военнослужащих
Во второй Аллее почетного захоронения в Баку проходят похороны азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами в результате провокации Армении.
Как сообщает Day.Az, кадры с похорон распространились в соцсетях.
Отметим, что, по информации минобороны Азербайджана, ночью 12 сентября и в утренние часы 13 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы. В результате провокации, совершенной Арменией, погибли 50 азербайджанских военнослужащих.
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