Как будут в Азербайджане отмечать «День знаний»?

"День знаний" в Азербайджане в этом году торжественно отмечаться не будет. Руководству и педагогам общеобразовательных школ даны поручения в связи с этим.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве науки и образования Азербайджана.

"При предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении ночью 12 и утром 13 сентября погибли наши военнослужащие. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким шехидов, раненым желаем скорейшего исцеления. В связи с этим "День знаний" 15 сентября в торжественной обстановке отмечаться не будет. Первый урок в общеобразовательных учреждениях будет посвящен теме "Карабах - это Азербайджан!" - говорится в сообщении ведомства.