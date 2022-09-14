Какова численность населения Азербайджана?

Обнародована численность населения Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Госкомстате, с начала года численность населения Азербайджана увеличилась на 35 243 человека, или 0,3 процента, и по состоянию на 1 августа 2022 года достигла 10 191 609 человек.

52,9 процента от общего числа населения составили городские жители, 47,1 процента - сельские жители, удельный вес мужчин и женщин остался неизменным.