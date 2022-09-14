https://news.day.az/society/1495326.html Какова численность населения Азербайджана?
Какова численность населения Азербайджана?
Обнародована численность населения Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в Госкомстате, с начала года численность населения Азербайджана увеличилась на 35 243 человека, или 0,3 процента, и по состоянию на 1 августа 2022 года достигла 10 191 609 человек.
52,9 процента от общего числа населения составили городские жители, 47,1 процента - сельские жители, удельный вес мужчин и женщин остался неизменным.
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