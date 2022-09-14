Сколько новорожденных в Азербайджане?

В январе-июле текущего года районными (городскими) регистрационными отделами министерства юстиции Азербайджана были зарегистрированы 71 491 новорожденный.

Как сообщили Day.Az в Госкомстате, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на каждые 1000 человек населения этот показатель увеличился с 11,0 до 12,2.

Среди родившихся удельный вес мальчиков составил 52,8 процента, девочек - 47,2 процента. Число двоен составило 1 984, троен - 96.