В Азербайджане увеличилось число заключаемых браков

В январе-июле текущего года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции Азербайджана были зарегистрированы 35 646 браков.

Как сообщили Day.Az в Госкомстате, число зарегистрированных разводов составило 8 862.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество браков на 1000 человек населения увеличилось с 5,2 до 6,1, а разводов - сократилось с 1,7 до 1,5.