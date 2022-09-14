https://news.day.az/society/1495362.html 19-летний шехид Тарлан Рзаев похоронен в Мингячевире - ФОТО
19-летний шехид Тарлан Рзаев похоронен в Мингячевире - ФОТО
Тарлан Парвиз оглу Рзаев, ставший шехидом при предотвращении провокации, совершенной армянскими ВС в Кяльбаджарском направлении границы с Азербайджаном, похоронен в родном городе Мингячевир, передает Day.Az.
На похоронах присутствовали его боевые товарищи, официальные представители исполнительной власти, правоохранительных органов, представители общественности города.
Тарлан Рзаев, родившийся 30 июня 2003 года, похоронен в Аллее шехидов Мингячевира.
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