19-летний шехид Тарлан Рзаев похоронен в Мингячевире
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Тарлан Парвиз оглу Рзаев, ставший шехидом при предотвращении провокации, совершенной армянскими ВС в Кяльбаджарском направлении границы с Азербайджаном, похоронен в родном городе Мингячевир, передает Day.Az.

На похоронах присутствовали его боевые товарищи, официальные представители исполнительной власти, правоохранительных органов, представители общественности города.

Тарлан Рзаев, родившийся 30 июня 2003 года, похоронен в Аллее шехидов Мингячевира.