https://news.day.az/society/1495444.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлен 371 случай заражения коронавирусом, 508 человек вылечились, 9 - скончались, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 818 634 случая заражения коронавирусной инфекцией, 806 701 человек вылечился, 9 873 - скончались, число активных больных составляет 2 060.
За последние сутки в стране проведены 3 664 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 203 417.
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