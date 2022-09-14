В Азербайджане временно ограничен доступ к соцсети TikTok.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Службы государственной безопасности Азербайджана.

"Как известно, 12-13 сентября текущего года ВС Азербайджана предприняли достойные ответные меры против широкомасштабной провокации, совершенной вооруженными силами Армении на азербайджано-армянской границе. В связи с проведенными операциями в социальной сети TikTok распространяется направленная на формирование в обществе ложного мнения информация, нацеленная на то, чтобы бросить тень на успехи нашей армии, а также содержащая военную тайну. В связи этим принято решение временно ограничить доступ к социальной сети TikTok на территории Азербайджана, о чем было подано ходатайство в соответствующие органы. Служба государственной безопасности призывает граждан не верить подобной недостоверной информации, распространяемой в других социальных сетях, рассчитанной на то, чтобы вызвать панику среди населения, а ссылаться только на официальную информацию государственных ведомств", - говорится в сообщении.