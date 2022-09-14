Арестован руководитель интернет-канала “Səda TV”

Арестован заместитель директора и фактический руководитель интернет-канала ООО "Səda TV" Эльнур Шукюров, сообщает Day.Az со ссылкой на Генпрокуратуру.

Согласно информации, в ходе расследования уголовного дела в Следственном управлении Генеральной прокуратуры в отношении обвиняемых Аваза Зейналова и Эльчина Садыгова были выявлены незаконные действия заместителя директора и фактического руководителя интернет-канала ООО "Səda TV" Эльнура Шукюрова.

Следствием были установлены основания для подозрения в том, что Эльнур Шукюров с использованием возможностей интернет-канала незаконно повлиял на принятие соответствующего решения о выдаче запрашиваемой справки за 50 тысяч манатов Салману Насруллаеву, оказывающему посреднические услуги при покупке и продаже недвижимости, для приватизации 0,57 гектара земельного участка и 168 квадратных метров строения, находящихся на балансе Сураханского районного объединения жилищно-коммунального хозяйства.

На этом основании 14 сентября Эльнур Шукюров был привлечен к уголовной ответственности по статье 312-1.1 (незаконное влияние на решение должностного лица) и решением Бинагадинского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование по уголовному делу продолжается.