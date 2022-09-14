https://news.day.az/society/1495537.html Шехид Равиль Гумбатов похоронен на II Аллее шехидов - ФОТО
Шехид Равиль Гумбатов похоронен на II Аллее шехидов - ФОТО
Лейтенант Равиль Гумбатов, ставший шехидом при предотвращении провокации, совершенной армянскими ВС на границе с Азербайджаном, похоронен на II Аллее шехидов, передает Day.Az.
Лейтенант Равиль Мубариз оглы Гумбатов 1987 года рождения, родом из села Ярахмедлы Джебраильского района, был женат, имеет двоих малолетних детей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре