Шехид Равиль Гумбатов похоронен на II Аллее шехидов
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Лейтенант Равиль Гумбатов, ставший шехидом при предотвращении провокации, совершенной армянскими ВС на границе с Азербайджаном, похоронен на II Аллее шехидов, передает Day.Az.

Лейтенант Равиль Мубариз оглы Гумбатов 1987 года рождения, родом из села Ярахмедлы Джебраильского района, был женат, имеет двоих малолетних детей.